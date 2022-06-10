İstanbul’dan Ardahan’a uzanan kardeşlik

AK Parti'nin uzun yıllar sonra ilk kez kazandığı Ardahan'ın Göle ilçesindeki Köprülü Belediyesi, belde halkını sevindirmeye devam ediyor. Göreve gelmesinin ardından kardeş-şehir ilişkilerini perçinleyen Köprülü Belediye Başkanı Yücel Akkoç, beldeye 2 araç kazandırdı.

ONAY VERİLDİ, ARAÇLAR HAZIRLANDI

Esenler Belediyesi ve Tuzla Belediyesi'nden Köprülü Belediyesi'ne ulaşım desteği verildi. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın onayıyla Köprülü Belediyesi'ne bir minibüs ve bir binek araç hediye edildi. Tüm bakımları yapılan araçlar, önümüzdeki günlerde Köprülü Belediyesi'nden gelen yetkililere teslim edilecek.

BAŞKAN: BU DESTEK BİZLERE MORAL OLDU

SABAH'a konuşan Köprülü Belediye Başkanı Yücel Akkoç, şunları söyledi: "Emeği ve desteği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bin 500 km uzaklıktan gelen bu yardımlar, birlik ve beraberlik adına çok güzel. Çok mutlu olduk, bizlere moral verdi. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın desteğini başından bu yana hep hissettik. Dayanışma ruhumuzun daha da güçlenmesini ümit ediyorum"