Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'dan Ardahan'a uzanan kardeşlik
Giriş Tarihi: 10.6.2022 10:27 Son Güncelleme: 10.6.2022 10:40

İstanbul'dan Ardahan'a uzanan kardeşlik

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
İstanbul’dan Ardahan’a uzanan kardeşlik

Esenler Belediyesi ve Tuzla Belediyesi tarafından dayanışma ruhunu yeniden canlandıracak bir jest geldi. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın onayıyla Ardahan'daki Köprülü Belediyesi'ne bir minibüs ve bir binek araç hediye edildi. SABAH'a konuşan Köprülü Belediye Başkanı Yücel Akkoç, "Bin 500 km uzaklıktan gelen bu yardımlar, birlik ve beraberlik adına çok güzel. Çok mutlu olduk, bizlere moral verdi" dedi.

AK Parti'nin uzun yıllar sonra ilk kez kazandığı Ardahan'ın Göle ilçesindeki Köprülü Belediyesi, belde halkını sevindirmeye devam ediyor. Göreve gelmesinin ardından kardeş-şehir ilişkilerini perçinleyen Köprülü Belediye Başkanı Yücel Akkoç, beldeye 2 araç kazandırdı.

ONAY VERİLDİ, ARAÇLAR HAZIRLANDI

Esenler Belediyesi ve Tuzla Belediyesi'nden Köprülü Belediyesi'ne ulaşım desteği verildi. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın onayıyla Köprülü Belediyesi'ne bir minibüs ve bir binek araç hediye edildi. Tüm bakımları yapılan araçlar, önümüzdeki günlerde Köprülü Belediyesi'nden gelen yetkililere teslim edilecek.

BAŞKAN: BU DESTEK BİZLERE MORAL OLDU

SABAH'a konuşan Köprülü Belediye Başkanı Yücel Akkoç, şunları söyledi: "Emeği ve desteği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bin 500 km uzaklıktan gelen bu yardımlar, birlik ve beraberlik adına çok güzel. Çok mutlu olduk, bizlere moral verdi. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın desteğini başından bu yana hep hissettik. Dayanışma ruhumuzun daha da güçlenmesini ümit ediyorum"

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA! EYT'liler ve sözleşmeli memurlar için yol haritası belli oldu! İşte EYT'de son durum ve öne çıkan tarih
EMEKLİLER DİKKAT! Temmuz emekli zammı geliyor: SSK BAĞKUR en yüksek ve en düşük 2022 Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA: Emekli zammı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2022 Temmuzda en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte tüm bilgiler...
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı ile ilgili flaş gelişme! Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Maaşlarda Temmuz’da ek zam gelecek mi?
Asgari ücrete Temmuz’da zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak? | İŞTE ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA HABERİNDEN DETAYLAR
Son dakika: Ekonomide yeni adım açıklandı: Bakanlıktan Gelire endeksli senet (GES) hamlesi
SİGARA FİYATLARI GÜNCEL: Marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? BAT, JTİ, Philip Morris 10 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi?
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için ÇİFTE formül! Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan'dan Temmuz zammı açıklaması: Asgari ücrete ek, ara zam yapılacak mı?
BENZİN MOTORİN FİYATLARI SON DAKİKA: 10 Haziran 2022 LPG, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam geldi mi?
Gelire Endeksli Senet hamlesinin detayları A Haber'de: Liralaşmayı güçlendirecek!
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'dan Ardahan'a uzanan kardeşlik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA