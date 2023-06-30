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Giriş Tarihi: 30.6.2023 13:47 Son Güncelleme: 30.6.2023 13:54

İstanbul’dan Artvin’e operasyon! Sınırdan kaçarken yakaladılar

İstanbul’dan Artvin’e bir suç örgütüne düzenlenen operasyonda yurt dışına kaçmaya çalışan bir örgüt üyesi yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul’dan Artvin’e operasyon! Sınırdan kaçarken yakaladılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul'da faaliyet yürüten ve hakkında Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Kırmızı Bülten kararı bulunan Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne operasyon düzenledi.

14 Nisan 2023 tarihinde söz konusu suç örgütüne düzenlenen eş zamanlı operasyonda firar eden ve yakalanamayan Oğuz H.'nin, İstanbul'dan bir TIR ile hareket ederek Artvin'e geçtiği ve aynı araçla Gürcistan'a kaçacağı belirlendi. Düzenlenen operasyonda Oğuz H., TIR'ın gizli bölmesinden indiği ve yaya şekilde sınırı geçmeye çalıştığı esnada yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen Oğuz H. adliyeye sevk edildi.

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İstanbul’dan Artvin’e operasyon! Sınırdan kaçarken yakaladılar
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