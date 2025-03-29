İstanbul’dan bayram göçü başladı

İstanbul'da Ramazan bayramı yoğunluğu 0 günlük tatil açıklamasından sonra gece saatlerinden isibaren etkili oldu. 9 günlük bayram tatili için memleketlerine gidenler, yolları doldurdu. Yoğunluk Cuma akşamından başlayarak Cumartesi sabahına kadar devam etti.

Ankara istikametine D-100 Karayolu'nu kullananlar saat 00.30 sıralarında Çağlayan mevkiinde güçlükle ilerledi. 9 günlük tatili fırsat bilenlerin İstanbul'dan ayrılması nedeniyle Ramazan bayramı süresince İstanbul'da trafik yoğunluğunun ciddi şekilde azalmasının beklenildiği kaydedildi.

Cuma akşamından itibaren İstanbul'dan yoğun ayrılmalar nedeniyle trafik yüzde 80'lere çıkarken Cumartesi sabahına doğru bu oran yüzde 22 lere kadar düşüş gösterdi.