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Giriş Tarihi: 1.2.2024 13:42 Son Güncelleme: 1.2.2024 13:58

İstanbul'dan Bingöl'e hava ambulansıyla nakledildi

İstanbul’da tedavi gören KOAH hastası tedavisinin devam edilmek üzere hava ambulansı ile Bingöl'e nakledildi.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
İstanbul’dan Bingöl’e hava ambulansıyla nakledildi

İleri derecede Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve trakeostomiye bağlı rahatsızlıkları bulunan 59 yaşındaki Kemal Karakaya, Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansıyla İstanbul'dan Bingöl'e nakledilmesine karar verildi.

Karakaya, tedavisinin devam eden aşaması için Bingöl'e getirildi. Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansı dün gece saat 23.00 sıralarında Bingöl Havalimanı'na indi ve KOAH hastası, hava ambulansından normal ambulansa alındı. Karakaya, daha sonra Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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İstanbul'dan Bingöl'e hava ambulansıyla nakledildi
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