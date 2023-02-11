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Giriş Tarihi: 11.2.2023 18:36

İstanbul'dan deprem bölgesine 180 sağlık personeli daha sevk edildi

İstanbul'dan deprem bölgelerinde görevlendirilmek üzere 180 sağlık personeli daha Adana'ya gönderildi.

AA
İstanbul’dan deprem bölgesine 180 sağlık personeli daha sevk edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda oluşturulan koordinasyon merkezinde, afet bölgelerinde ihtiyaç duyulan sağlık personeli sevki bugün de devam etti.

THY'ye ait uçakla 180 sağlık personeli Adana'ya hareket etti. Gönderilen personel, ihtiyaca göre depremin etkilediği şehirlerde görevlendirilecek.

Havalimanındaki koordinasyon merkezinde, İstanbul Valiliği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü, AFAD, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Sağlık Müdürlüğü, Türk Hava Yolları, Pegasus, TGS, İSG ve HEAŞ yer alıyor.

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İstanbul'dan deprem bölgesine 180 sağlık personeli daha sevk edildi
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