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Giriş Tarihi: 17.1.2024 17:07 Son Güncelleme: 17.1.2024 18:07

İstanbul’dan Kaş’a yazlığına giden kardeşler kaza yaptı: 1 ölü

Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen kazada beton mikserinin çarptığı Doğan Gündüz (58) olay yerinde hayatını kaybetti. Kardeşi Atilla Gündüz (55) ise mikseri fark edip son anda kaçıp kurtuldu.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
İstanbul’dan Kaş’a yazlığına giden kardeşler kaza yaptı: 1 ölü

Antalya'da saat 12.00 sıralarında, Kumluca ilçesi Hasyurt Mahallesi Kumluca Finike D-400 kara yolunda meydana geldi. Otomobili ile İstanbul'dan tatil için Kaş'taki yazlıklarına giden Atilla ve Doğan Gündüz kardeşler, TIR Parkı Kavşağı yakınında dinlenmek için emniyet şeridinde durdu.

BETON MİKSERİ EZDİ

Doğan kardeşler dörtlü ikaz lambasını yakarak otomobilin arka tarafında, yol kenarında mola verdi. Bu sırada Kumluca'dan Finike istikametine ilerleyen M.Y. yönetimindeki beton mikseri dinlenen kardeşlerden Doğan Gündüz'ü ve kullandığı aracı çarptıktan sonra kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Doğan Gündüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Mikseri son anda fark eden kardeşi Atilla Gündüz ise kaçarak hayatın kurtardı. Mikserin sürücüsü M.Y. gözaltına alındı.

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İstanbul’dan Kaş’a yazlığına giden kardeşler kaza yaptı: 1 ölü
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