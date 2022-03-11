İstanbul’dan tanıdık kar manzaraları! İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı

AK PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı da sosyal medya hesabından kazayla ilgili mesaj paylaşarak İETT'yi sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti. Paylaşımda, "Sarıyer'de 2 İETT otobüsünün kafa kafaya gelerek çarpışması esnasında yaralanan 4 vatandaşımıza acil şifalar diliyor, bu kazaların tekrar yaşanmaması için İETT'yi sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz" denildi.