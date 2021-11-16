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Giriş Tarihi: 16.11.2021 15:22 Son Güncelleme: 16.11.2021 15:31

İstanbulkart kuyruğu makineler hala bozuk

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İstanbulkart kuyruğu makineler hala bozuk

İstanbullu’nun toplu ulaşım çilesi bitmek bilmiyor. İstanbulkart satış noktalarındaki biletmatiklerin arızalı olması nedeniyle vatandaş uzun kuyruklar oluşturuyor. İstanbullular makinelerin tamirinin yapılarak 23 Haziran 2019’dan önceki gibi düzenli hizmete sunulmasını bekliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELBİM 24 Eylül'de 1.5 milyon İstanbulkart satın alımı için ihale açtı. BELBİM ihale tarihini ise 1 Kasım olarak belirledi. Ancak 2 buçuk yıl içinde kazalar, yanma ve arızalanmalar nedeniyle çökme aşamasına gelen İstanbul toplu taşımında bir de İstanbulkart sorunu oluştu. Binlerce vatandaş seyahat edebilmek için kart bulamadığı için dert yandı. Birçok bayide kart bulunmazken, biletmatiklerde ise 'İstanbulkart yoktur' yazılı uyarıyla karşılaşmaya devam ediyor.

Ayrıca İBB iştiraki BELBİM tarafından 24 Eylül'de açılan ve 1 Kasım'da ihalesi yapılan 1 milyon 500 bin adet İstanbulkart ihalesi yapılmasına rağmen henüz ihale sonucu yayımlanmadı. Teklif değerlendirmenin tamamlanmış olmasına rağmen yönetimin sonuç ilanını yayımlamaması, kartların kim ve hangi şirket tarafından ne kadar maliyetli alındığının görülememesi de kafalarda soru işareti bıraktı.

Kart satışının olduğu gişelerde ise uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor. Tek kullanımlık kartlarda Kovid-19 pandemisine yönelik alınan tedbirler kapsamında getirilen HES kodunun yer almamasının ve hastalığı taşıyan birçok kişinin İBB'nin tedbirsizliği nedeniyle vatandaşla iç içe seyahat etmesi skandalının ardından ortaya çıkan İstanbulkart sorunu vatandaşların yoğun eleştirisine neden oluyor.

BİLETMATİKLER ARIZALI

Toplu taşımada kullanılan biletmatiklere para yüklemek isteyen İstanbulluların çilesi de bitmek bilmiyor. Sürekli arızalı ve kapalı olan biletmatikler nedeniyle kart yükleme noktalarında uzun kuyruklar oluşuyor. Özellikle metrolarda bulunan İBB'ye ait İstanbulkart satış ve dolum noktalarının birçoğunun servis dışı olması nedeniyle ortaya çıkan görüntülerle beraber İstanbullular servis dışı olan makinelerin bir an önce tamir edilmesini bekliyor.

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İstanbulkart kuyruğu makineler hala bozuk
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