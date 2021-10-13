İstanbulkart sorunu meclis gündeminde! Tek kullanımlık bilet fiyatları yüzde 98,5 daha pahalı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ekim ayı 2'nci oturumu Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Meclis 2'nci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda toplandı.

Mecliste söz alan Akıllı Kent ve Bilgi Teknolojileri Komisyon Başkanı Muharrem Balık, İstanbul'da yaşanan İstanbulkart sorununa dikkat çekti. Balık yaptığı konuşmada, "İstanbulkart temini için kullanılan bin 47 cihazda tek ya da çift geçiş biletler satılıyor. Bu bin 47 cihazın içinden sadece 275 tanesinde İstanbulkart satışı yapılıyor gözüküyor. Ama o cihazlarda da maalesef kart yok. Tarihinde hiçbir zaman yaşamadığı kadar sorunla karşı karşıya kalan İstanbulkart bugün geldiğimiz noktada İstanbullular için bir büyük sorun haline gelmiş, tabiri caizse karaborsaya düşmüştür. Görüyoruz ki milyonlarca İstanbullu için çalışacağız diyenler 'ses var görüntü yok' misali icraattan uzak şekilden ibaret çalışmalarla göz boyamaya, mevcut kurulu düzen üzerinden PR yapmaya devam ediyor. Hatta PR yaparken bile işi eline yüzüne bulaştırıp işleyen sistemi de bozuyor" dedi.



CAMİ SİLÜETİNİ KALDIRDI

İBB yönetiminin İstanbul'un tarihi sembolü olan cami ve minare silüetlerini İBB kurumlarından ve hizmetlerinden kaldırdığını hatırlatan Balık, "Mevcut İBB yönetimi icraatlarına şehrin sorunları bitmiş hizmete gerek yokmuş gibi İstanbul'un tarihinden ve siluetinden esinlenerek tasarlanmış İstanbulkart'ı değiştirmekle başladı. Kız Kulesi ve cami görsellerinin olduğu İstanbulkart yerine renkli çeşitlerin yanı sıra kalp görselinin yer aldığı bir çalışma yapıldı. Bilindiği üzere İBB yönetimi daha önce de cami siluetini İBB TV'nin ve Beyaz Masa'nın logolarından da kaldırmıştı. Hizmet bekleyen vatandaşlar çalışmayan İETT otobüslerini ittiriyor, bozulan tramvaylar nedeniyle raylarda yürüyor, çalışmayan otobüslere binmek için saatlerce kart kuyruğunda bekliyor" ifadelerini kullandı.



'HANGİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR'

Balık Başkanlık makamının cevaplaması üzerine ise şu soruları sordu:

*Bayilerde kart bulunmama sebebi nedir?

*Mobil uygulamada HES kodu eşleştirmesi yapılamaması probleminin sebebi nedir?

*Karta para yükleme istasyonlarının çoğu çalışmıyor ve çalışanlarda uzun kuyruklar oluşuyor çözüm için çalışma var mıdır?

*Yeni kart çıkartılması ve HES kodu eklenmesi hizmeti için kaç personel çalışmaktadır?

*İstanbul'umuzda bulunan bin 47 terminalin neden sadece 275'inde İstanbul Kart Satışı yapılmaktadır. Bin 47 terminalde satışı yapılan tek geçiş biletlerin normal geçiş ücretine göre yüzde 98,5 pahalı satılması sebebiyle mi İstanbulkart bulunamamaktadır?

*Android Mobil uygulamanın çalışmama ve hata vermesi aplikasyonlarda para yükleme hatası, yeni kart almak isteyenleri sistemin sayfadan atması, online olarak da kart alınamaması, mobil sisteme girişlerde de sistem hatası verilmesi gibi sorunların çözümü için ne gibi çalışmalar ve yatırımlar yapılmaktadır?"

Toplantıda söz alan Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Ahmet Rasim Yücel ise Kültür A.Ş'de Eylül ayında yapılan genel kurulunda, yönetim kurulu başkanına ve üyelerine verilmesi belirlenen huzur haklarının silindiği ve bu şekilde noter tarafından onaylatılarak dağıtımının yapıldığını belirtti.