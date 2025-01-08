İstanbullu 105 saatini trafikte harcıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim döneminde vaatleri arasında yer verdiği 'Ulaşımı Sorun Olmaktan Çıkartacağım' sözünü tutmadığı 2022 yılında Hollanda Merkezli Navigasyon şirketi TomTom'un ardından bu kez ABD merkezli veri şirketi Inrix'in 2024 yılı raporlarına yansıdı.Veri şirketi Inrix'in 36 ülkeden 900'den fazla şehri incelediği 2024 Küresel Trafik Puan Kartı'na göre, İstanbul 2024 yılında trafikte rakip tanımadı. Rapora göre megakent dünyanın trafiği en sıkışık şehri seçilirken, sürücülerin trafikte yıl boyunca ortalama 105 saat kaybettiği belirtildi. Raporda İstanbulluların trafikte zaman kaybının 2023 yılına kıyasla yüzde 15 artış gösterdiği de yer aldı.