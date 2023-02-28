İstanbullu esnaftan örnek davranış! Bir günlük gelirini AFAD’a bağışlayacak

BİR GÜNLÜK GELİRİNİ AFAD'A BAĞIŞLAYACAK!

Özyılmaz daha sonra yardımlarını sürdürmek istedi ve restoranın bir günlük gelirini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla depremzede ve esnafa bağışlama kararı aldı. Özyılmaz Türkiye'de bir ilki yapmak istediğini ifade ederek şunları belirtti: "Bir esnaf, bir restorancı olarak Türkiye'de bir ilki yapmaya ailemle birlikte karar verdim. Türkiye'de bir ilki başlatmak istiyorum! Örnek teşkil etmesi ve diğer restoran sahiplerinin de duyarlı olacağını düşünerek Ters Ev Restoran'ın 5 Mart 2023 (Pazar) gününün bütün gelirini depremzedelere ve işini kaybetmiş esnafımıza bağışlamak istiyorum. Esnafın bir nebze olsun yarasını sararız diye düşünerek bir günlük geliri AFAD'a bağışlayacağım."