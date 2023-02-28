İstanbullu esnaftan örnek davranış! Bir günlük gelirini AFAD’a bağışlayacak

120 yılın en büyük felaketi olan Kahramanmaraş merkezli 7,7-7,6 şiddetindeki depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Elazığ illerini de etkiledi. İki deprem, bölgedeki 11 ilde çok sayıda binayı yerle bir ederken, esnafın da depremde iş yerleri yıkıldı. Türkiye'nin dört bir yanından esnaflar da ellerinden geleni yaptı ve deprem bölgesine yardım etmeye başladı.
"GECE UYKULARIM KAÇTI! ONLAR ÜŞÜRKEN BEN DE ÜŞÜDÜM!"
O esnaflardan biri de İstanbul'un Çatalca ilçesine bağlı İzzettin Köyü'nden Ters Ev Restoran'ın sahibi Metin Özyılmaz (62). 42 yıllık esnaf olan Özyılmaz, 1999 depremini İstanbul'da yaşadığını, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin haberini aldığında depremzedeleri çok iyi anladığını ve geceleri uykularının kaçtığını ifade edip SABAH'a şunları söyledi:
"İstanbul'da 1999'daki depremi yaşadım. Depremdeki vatandaşların halini iyi anlıyorum. Evini ailesini kaybetmiş 11 il ve ilçedeki depremzedeleri düşününce uykularım kaçtı. Depremzedeler orada üşürken ben de İstanbul'da üşümeye başladım, sıcak odamda uyuyamaz oldum. Deprem sonrası gereken maddi yardımı da yaptım ama yetmediğini düşündüm"
BİR GÜNLÜK GELİRİNİ AFAD'A BAĞIŞLAYACAK!
Özyılmaz daha sonra yardımlarını sürdürmek istedi ve restoranın bir günlük gelirini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla depremzede ve esnafa bağışlama kararı aldı. Özyılmaz Türkiye'de bir ilki yapmak istediğini ifade ederek şunları belirtti: "Bir esnaf, bir restorancı olarak Türkiye'de bir ilki yapmaya ailemle birlikte karar verdim. Türkiye'de bir ilki başlatmak istiyorum! Örnek teşkil etmesi ve diğer restoran sahiplerinin de duyarlı olacağını düşünerek Ters Ev Restoran'ın 5 Mart 2023 (Pazar) gününün bütün gelirini depremzedelere ve işini kaybetmiş esnafımıza bağışlamak istiyorum. Esnafın bir nebze olsun yarasını sararız diye düşünerek bir günlük geliri AFAD'a bağışlayacağım."