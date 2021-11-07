İstanbullu kıtalararası koştu: 36 yıllık rekor egale oldu

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu olan ve Dünya Atletizm Birliği tarafından "Altın kategori"de gösterilen İstanbul Maratonu, 43'üncü kez gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'na kadar uzanan 42 kilometrelik maraton tekerlekli sandalye, 42K Elitler, 42K, 15K ve Halk Koşusu kategorilerinde koşuldu.

AFRİKA RÜZGARI ESTİ

Kimi vatandaş köprüde piknik yaparak sisli manzaranın keyfini çıkardı, kimi vatandaş köpeğiyle birlikte koştu. Yaklaşık 100 farklı ülkeden katılımcıların ter döktüğü maratonda kadınlarda, 2 saat 24 dakika 15 saniyelik derecesiyle Kenyalı atlet Sheila Jerotich, erkeklerde ise 2 saat 10 dakika 18 saniyelik derecesiyle Ugandalı atlet Victor Kiplangat ipi göğüsledi.

36 YILLIK REKOR TARİH OLDU

Maratonda tarihi bir rekorda kırıldı. U23'te yaş kategorisinde 36 yıl önce elde edilen rekor bu maratonda tarih oldu. Milli atlet Hüseyin Can, 2:16.02'lik derecesiyle 1985'ten beri kırılamayan 23 yaş altı Türkiye rekorunun sahibi oldu.

ALTIN KIZLAR'DAN DERECE

Öte yandan maratonun tekerlekli sandalye kategorisinde ter döken BAğcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Takımı'nın altın kızları Zübeyde Süpürgeci ise Hamide Doğangün ilk iki sırayı kimseye kaptırmadı. Doğangün maratonu ilk sırada tamamlarken, Süpürgeci ise takım arkadaşının hemen arkasından ikinci sırada geldi.