İstanbullu şikayetçi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP yönetimine geçtiği 2019 yılından bu yana İstanbul'un toplu ulaşımında yaşanan sorunlar bir türlü bitmek bilmedi. Gün aşırı yeni bir sorunla karşılaşan vatandaşlar İETT'yi adeta şikayet yağmuruna tuttu. İETT'nin 2023 yılı denetim raporuna göre, geçen yıl tam 756 bin 13 vatandaş toplu ulaşımda yaşadığı sorunun ardından İBB Beyaz Masa'ya şikayet kaydı oluşturdu. Yapılan şikayetlerin yüzde 46'sını bakım onarım, yüzde 22'sini personel davranışları, yüzde 12'sini ise otobüslerin zamanında gelmemesi oluşturdu.