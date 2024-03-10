Murat Kurum: İstanbullular 5 yıldır beceriksiz, liyakatsiz yönetimin elinde çile çekiyor

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Esenyurt'ta konuştu. Murat Kurum, ''Taş üstüne taş koymadılar. Temelini attığımız metro hatlarına hafriyat döktüler. Başlattığımız metroları dahi bitiremediler. Bunlar yetmezmiş gibi bir de bu Yalancı Başkan çıkıp ne yapıyor? Rahmetli Kadir ağabey döneminde temelleri atılan metro projelerinin temelini ben attım diye yalan söylüyor. Emek hırsızlığı yapıyor. Proje hırsızlığı yapıyor. İcraat hırsızlığı yapıyor.'' sözleriyle mevcut İBB yönetimini eleştirdi. Mevcut İBB başkanının dil sürçmelerinden medet umduğuna dikkat çeken Kurum, ''Bu yalancı başkan artık bizim dil sürçmelerimizden medet umuyor. Yok efendim 'rakibimin dili sürçtü, ayak dedi, baret dedi' 'şöyle oldu, böyle oldu.' Yahu sen bareti, çizmeyi ne bilirsin? Baret; eser yaparken, yangında, depremde, selde milletine hizmet ederken takılır. Sen, afet bölgelerine değil de tatil bölgelerine kaçtığın için bilemezsin. Sen bareti sadece poz vermek için kullanırsın. Sen bareti görünce tatilde 'acaba bununla kayılır mı?' diye üstüne binersin. Baret senin gibi algıcıların değil baret, eser yapan adamların işidir.'' dedi. Esenyurt'a ilişkin projelerini sıralayan Kurum, ''Örnek ve Çınar mahallelerimizde tapu sorununu 1 Nisan'da çözüyoruz'' sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Esenyurt'ta vatandaşlara seslendi. Türkiye'nin 81 ilinde eser ürettiklerini, milletin hizmetkârı olduklarını söyleyerek konuşmasına başlayan Kurum, ''Bakanlığım döneminde Diyarbakır'dan Van'a, Erzurum'dan Ardahan'a, Mardin'den Iğdır'a, Kars'tan Tokat'a, Ordu'dan Samsun'a, Muş'tan Sivas'a, Malatya'dan Sinop'a kadar yüzlerce eseri siz değerli hemşehrilerimizin emrine sunduk. İstanbul'umuza, İstanbullulara eserler kazandırdık, bugün de dev bir eser kazandırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu hattımızla, vatandaşlarımız trafik çilesinden kurtularak Kayaşehir'den Bakırköy Sahil'e 39 dakikada,

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden İncirli'ye 31 dakikada, Kayaşehir'den Kirazlı'ya 27 dakikada, Metrokent'ten-Özgürlük Meydanı'na sadece 30 dakikada gidecek" dedi.

'İSTANBULLULAR 5 YILDIR BU BECERİKSİZ, LİYAKATSİZ YÖNETİMİN ELİNDE ÇİLE ÇEKİYOR'

Mevcut İBB yönetimini eleştiren Kurum, ''Maalesef İstanbul'umuz, İstanbullular 5 yıldır bu beceriksiz, liyakatsiz yönetimin elinde çile çekiyor. Mevcut CHP'li İBB yönetiminden en ufak bir proje gördünüz mü? Esenyurt'un bu kadar problemi varken en ufak bir yatırım yaptıklarını gördünüz mü? Beş yıldır Esenyurt'umuzu CHP'li belediye yönetmedi mi? İBB CHP'nin yönetiminde değil miydi? Şu Esenyurt'umuza neden bir yatırım yapmadılar. Tapu sorununu neden çözmediler? Kentsel dönüşümü neden başlatmadılar? İşte, bu şehrin, Esenyurt'umuzun en önemli sorunlarının başında ulaşım problemi geliyor" şeklinde konuştu.

'YALANCI BAŞKAN EMEK HIRSIZLIĞI YAPIYOR'

Son 5 yılda tek bir metro ihalesi yapılmadığına vurgu yapan Kurum, ''Taş üstüne taş koymadılar. Temelini attığımız metro hatlarına hafriyat döktüler. Başlattığımız metroları dahi bitiremediler. Bunlar yetmezmiş gibi bir de bu 'Yalancı Başkan' çıkıp ne yapıyor? Rahmetli Kadir ağabey döneminde temelleri atılan metro projelerinin temelini ben attım diye yalan söylüyor. Emek hırsızlığı yapıyor. Proje hırsızlığı yapıyor. İcraat hırsızlığı yapıyor. Şu 3 günlük dünyada yalan söylemedikleri tek bir gün dahi yok. Her güne bir yalan sığdırıyorlar. Açtım dediği 47 kilometrelik metro hattının sadece ve sadece 8 kilometresi bu yalancı başkanın döneminde yapılmıştır. Biz gittiğimiz her yerde bunu anlattıkça, metro konusunda elleri ayaklarına dolaştı. Öyle korkmuşlar ki 4 yıl önce hafriyat döktükleri Sancaktepe-Yenidoğan metrosunun temelini hemen apar topar, yarım yamalak atmaya karar vermişler. Ama ne zaman? 4 yıl geçtikten sonra, İstanbulluları 4 yıl metrosuz bıraktıktan sonra. Ne için? Seçim için, koltuk için, göz boyamak için. 4 yıldır aklın neredeydi? Peki, bu millet buna kanar mı? Kanmaz! Millet sandığa gelecek, 4 yılın hesabını sana teker teker soracak'' dedi.

Ulaşımda yapacakları projelere değinen Murat Kurum, yeni metro hatlarıyla birlikte 2 yakaya yapacakları tünellerle, kavşaklarla, otoparklarla, yeni otobüs ve metrobüs filolarıyla İstanbul'u ve İstanbulluları hem yalanlardan hem de trafik çilesinden kurtaracaklarına dikkat çekti.

'BUNLAR İSTANBUL'A TEK ÇİVİ ÇAKMADI'

1 Nisan'dan sonra trafik çilesini bitirecekleri gibi kentsel dönüşümü de tamamlayacaklarını ifade eden Kurum, ''İstanbullu kardeşlerimiz beş yıldır kentsel dönüşümden şikayetçi. İBB eliyle yapılması gereken kentsel dönüşüm ne yazık ki yapılmadı. Bugün İstanbullu kardeşlerimiz riskli ve güvensiz evlerde can korkusuyla yaşıyor. Güya 100 bin konut yapacaklardı? 5 bin bile yapamadılar. Bunlar İstanbul'a tek bir çivi çakmadı. Hemşehrilerimizin canı bunların umurunda değil. Bu yalancı ve tembel başkan kar yağdı İstanbul'dan kaçtı, sel oldu İstanbul'dan kaçtı. Kaçtı da kaçtı. Sürekli İstanbul dışı gündemlerle meşgul. Nerede kendi menfaatini görse hemen oraya çadır kuruyor. İsrafı bitirdik deyip Esenyurt'un parasını çarçur ediyor. İsrafı bitirdik deyip tabelalara 350 milyon lira para harcıyor. İki günlük konsere 550 milyon lira para harcadılar. Sen Esenyurt'un parasını konsere harcarsan, Esenyurt'un metrosunu yapmayıp kendi ikbalin için paraları çarçur edersen, Esenyurt'un tapu sorununu çözmeyip CHP'yi dizayn etmeye kalkarsan Esenyurt bunun hesabını 31 Mart'ta sorar. Ama İstanbul'a el uzatmayanlara 31 Mart'ta artık dur diyeceğiz.



Asrın felaketinde biz 11 ilimize gittik. 11 ilimizde, ilçemizde gitmediğimiz yer kalmadı. Ben 81 ile gitmiş bir kardeşinizim. 550'yi aşkın ziyaret gerçekleştirdim. O ziyaretlerin bazıları bir ay sürdü. Gittik, milletimizin elini sımsıkı tuttuk. O eli milletimizin yüzünde mutluluğu görene kadar, milletimiz huzur ve güven içerisinde olana kadar asla bırakmadık. Biz bir söz verdik ve tuttuk. Bugün Türkiye'nin neresine giderseniz gidin Murat Kurum söylüyorsa eğer, Murat Kurum yapar derler. Biz bu anlayışla çalıştık, bu anlayışla çalışmaya da devam edeceğiz.'' sözleriyle de İstanbul'a el uzatmayanlara 31 Mart'ta artık dur diyeceklerini dile getirdi.

Bakanlığı döneminde yaptığı projelerden bahseden Kurum, ''Asrın felaketinde 11 ilde 180 bin konutun temelini biz attık. Elâzığ depreminin ardından yaptığımız konutlarla milletimize huzurlu ve güvenli bir yaşamı biz sunduk. İşte Elazığ'da, Malatya'da yaptığımız tek bir TOKİ konutumuz dahi asrın felaketinde yıkılmadı. Manavgat'ta büyük yangın sonrası 1 yıl geçmeden yaptığımız yeni sıcak yuvaları biz teslim ettik. Kastamonu'daki büyük sel felaketi sonrası Bozkurt'u kısa sürede yeniden biz ayağa kaldırdık. İzmir'de binlerce sağlıklı konutu vatandaşlarımıza biz kazandırdık. Giresun'da sel felaketinin ardından Dereli'yi adeta yeniden inşa ettik. Biz yaptıklarımızla konuşuyoruz, yapacaklarımızı anlatıyoruz" dedi.

BARET ÜZERİNDEN İMAMOĞLU'NA ELEŞTİRİ

'Türkiye'nin en büyük bütçesiyle 5 yılda İstanbul'a sadece 5 bin konut yapan bir Başkanın bırakın makamına gitmeyi, sokağa bile çıkamaması lazım. Ama yüzleri kızarmıyor. Sempozyum var, kentsel dönüşüm yok. Reklam var, kentsel dönüşüm yok. Konser var, eğlence var, kentsel dönüşüm yok. Ortada deprem gerçeği var başkan yok, plan yok, proje yok, hazırlık yok. Hele hele şu aralar ne var biliyor musunuz? 'Panik var, telaş var.' Orada burada bize laf yetiştirmeye çalışıyor. Bu yalancı başkan artık bizim dil sürçmelerimizden medet umuyor. Yok efendim 'rakibimin dili sürçtü, ayak dedi, baret dedi; şöyle oldu, böyle oldu.' Yahu sen bareti, çizmeyi ne bilirsin? Baret; eser yaparken, yangında, depremde, selde milletine hizmet ederken takılır. Sen, afet bölgelerine değil de tatil bölgelerine kaçtığın için bilemezsin. Sen bareti sadece poz vermek için kullanırsın. Sen bareti görünce tatilde 'acaba bununla kayılır mı?' diye üstüne binersin. Baret senin gibi algıcıların değil baret, eser yapan adamların işidir. Eser, hizmet bizim alanımız; sen iyisi mi yalanlarına devam et o eser alanlarına hiç girme" sözleriyle kentsel dönüşüm yerine reklama para ayıran İBB yönetimini eleştiren Kurum, ''İstanbul'da 1 Nisan'da kentsel dönüşüme başlıyoruz. 650 bin konut projemizi gereksiz görenlere rağmen biz İstanbullu hemşehrilerimizi yeni ve güvenli yuvalarına kavuşturacağız. Yaptık, başarılı olduk, milletimizin duasını aldık, Allah'ın izniyle yine yapacağız. Bizim 1 Nisan'dan itibaren gecemiz gündüzümüz İstanbul olacak. İstanbulluların canı da malı da bize emanet olacak. Deprem başta olmak üzere İstanbul'umuzu tüm doğal afetlere karşı koruyacağız. İstanbul'umuzu hep birlikte dirençli hale getireceğiz.' diyerek kentsel dönüşüme öncelik vereceklerini söyledi.

'ÖRNEK VE ÇINAR MAHALLELERİMİZDE TAPU SORUNUNU 1 NİSAN'DA ÇÖZÜYORUZ'

Esenyurt'un ulaşım ve tapu sorununa değinen Kurum, ''2 buçuk yıl içerisinde Mahmutbey-Esenyurt, Esenyurt-Avcılar metro hatlarını hızlıca tamamlıyoruz. TÜYAP-Hadımköy Kavşağını yapıyoruz. Böylece o bölgede trafik sorununu ortadan kaldırıyoruz. Haramidere – Akçaburgaz yolunu da yapıyoruz. Esenyurt'un en büyük sorununu kökten çözüyoruz. Örnek ve Çınar mahallelerimizde tapu sorununu 1 Nisan'dan itibaren çözüyor, sizleri tapularınıza kavuşturuyoruz. Esenyurt'umuzun en büyük problemlerinden biri olan otopark sorununu da çözüyoruz. Gençlik merkezimizi, e-spor merkezimizi gençlerimizin hizmetine sunacağız. Esenyurtlu gençlerimiz artık tüm ihtiyaçlarını buralarda karşılayacaklar. Esenyurt'ta kreşi olmayacak tek bir mahallemiz bile kalmayacak. 7/24 nöbetçi kreşlerimiz sizlere hizmet verecek. Gençlerimiz için Esenyurt'umuza güzel bir kütüphane ile kendi işlerini kursunlar diye bir de paylaşımlı ofisler kazandıracağız" diyerek Esenyurt ile ilgili projelerini sıraladı.

Anne ve babalara müjde veren Kurum, okulların temizlik ve güvenlik sorunlarını Büyükşehir olarak çözeceklerini söyleyerek konuşmasını tamamladı.