İstanbullular dikkat! Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

ANADOLU YAKASI İÇİN (KAPAMA SAATİ 07.00):

Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile Uzunçayır Köprülü Kavşağı her iki istikamet,

Taşköprü Caddesi,

Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Çetin Emeç Bulvarı ve Bağdat Caddesi

Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokaktan itibaren, Abdullahağa Cadde, Kuzguncuk Çarşı Cadde, Paşalimanı cadde gidişli gelişli

Üsküdar-Harem sahil yolunun Üsküdar Meydan ile Harem Otogarı arası Kadıköy istikameti

Üsküdar istikameti trafiğe açık olacaktır. D-100 Karayolu Ankara istikameti Harem İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı arası, İstanbul istikameti Uzunçayır Köprülü Kavşağı İle Avrasya Tüneli girişi arası

Maltepe Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikameti Küçükyalı Evlendirme Dairesi önünden Bağdat Caddesi girişine kadar olan kısım

ÇEVRE YOLLAR:

* D-100 Karayolu güney yol Levent - Sarıyer ayrımları (D-100 güney yoldan gelerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne gitmek isteyen araçlar Sarıyer - Levent ayrımlarından Büyükdere Caddesi'ne yönlendirilecekler.)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapanma saati (08.30)

AVRASYA TÜNELİ KAPANMA SAATİ (09.45):

Uzunçayır Köprülü Kavşak

O-1 bağlantı yolundan Acıbadem Harem istikameti

Üsküdar Çeçen Sokak'tan D-100 katılım

Acıbadem'den D-100 Kuzey Katılım

Koşuyolu'ndan Avrasya Tüneli'ne giriş