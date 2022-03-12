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Giriş Tarihi: 12.3.2022 11:39

İstanbullular kar uyarılarını dikkate aldı, yollar boş kaldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbullular kar uyarılarını dikkate aldı, yollar boş kaldı

İstanbul'da hafta ortasından itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok sürücü otomobilleri ile trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı. İstanbul'un yollarında doluluk oranı ise yüzde 9 seviyesinde olduğu görüldü.

İstanbul'da perşembe günü başlayan kar yağışı kentin birçok noktası adeta beyaz örtüye büründü. Etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok sürücü otomobilleri ile trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Harita uygulamasında trafiğin sabah saatlerinde yüzde 9 olarak kaydedildi. İşe gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma kullandı.

Kar yağışı İstanbul'un farklı bölgelerinde etkisini sürdürdü özellikle Sarıyer bölgesinde kar yağışı etkili olurken diğer bölgelerinde güneşli ve soğuk hava etkili oldu.

Kar yağışı ile birlikte etkili olan soğuk hava nedeniyle vatandaşlar acil ihtiyaçları dışında sokağa çıkmadılar.

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İstanbullular kar uyarılarını dikkate aldı, yollar boş kaldı
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