İstanbullular kar uyarılarını dikkate aldı, yollar boş kaldı

İstanbul'da perşembe günü başlayan kar yağışı kentin birçok noktası adeta beyaz örtüye büründü. Etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok sürücü otomobilleri ile trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Harita uygulamasında trafiğin sabah saatlerinde yüzde 9 olarak kaydedildi. İşe gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma kullandı.
Kar yağışı İstanbul'un farklı bölgelerinde etkisini sürdürdü özellikle Sarıyer bölgesinde kar yağışı etkili olurken diğer bölgelerinde güneşli ve soğuk hava etkili oldu.