İstanbullular pazar gününe yağmurla uyandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada Marmara, Batı Karadeniz, İç Ege'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Orta Karadeniz'in batısının sağanak yağışlı olacağını belirtmişti. Hava sıcaklığının Marmara bölgesinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyredeceği kaydedilmişti.

İstanbul 'da Pazar günü sabah saatlerinde yağmur yağışı etkili oldu. Birçok ilçede etkili olan yağış akşam saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Yağmur yağışı ile birlikte 20 derece olan hava sıcaklığı bir anda 14 derecelere kadar düştü. Meteorolojinin uyarılarını dikkate alan bazı vatandaşların şemsiyeyle dışarı çıkarak yağmura hazırlıklı olduğu görüldü. Yağan yağmurla birlikte İstanbul'da haftasonu trafioi de yaşandı.