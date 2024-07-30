İstanbullular sabah yağmuru ile serinledi

İstanbul'da bunaltan sıcakların ardından son günlerde etkisini sürdüren yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Taksim Meydanı'nda aniden bastıran yağmur sabah saatlerinde yollara düşen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar ise duraklarda yağmurun dinmesini bekledi. İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren yağış etkili olurken, trafikte aksamalar yaşandı. Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinden itibaren başlayan yağış, yerel olarak aralıklarla devam etti.

Başakşehir, Beyoğlu, Bayrampaşa, Bahçelievler, Esenler, Fatih, Sultangazi, Zeytinburnu ilçelerinde zaman zaman sağanak şeklinde görülen yağış nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.Kağıthane ve Sarıyer'ın bazı bölgelerinde de kısa süreli yağış etkili oldu. Beyoğlu'nda yollarda su birikintileri oluştu, bazı vatandaşlar sağanaktan şemsiyeyle korunmaya çalışırken, bazıları ise tentelerin altına sığındı. Yağışın da etkisiyle sürücüler, su birikintilerinin oluştuğu yollarda yavaş ilerleyebildi. Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da Temmuz ayının son günlerinde yağan yağışlardan sonra Ağustos ayının oldukça sıcak geçmesinin beklendiği kaydedildi. Sıcaklıkların ise 29 ile 31 derece arasında seyretmesi bekleniyor.