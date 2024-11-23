İstanbul’lular sabaha sağanak yağmurla uyandı: Hava sıcaklığı düştü

Meteorolojinin uyarıları sonrası şiddetli lodosun ardından gece saatlerinden itibaren sağanak yağış başladı. Şiddetli yağan yağmur vatandaşları da kuraklığın sona ermesinden dolayı sevindirdi. İstanbul'u etkisi altına alan yağış ve lodosla birlikte cadde ve sokaklarda sular birikintileri oluştu.

İstanbul'da etkili olan lodos ve sağanak yağış nedeniyle boğaza kıyısı bulunan tüm bölgelerde olduğu gibi Üsküdar sahilde de dev dalgalar oluştu.

İstanbul'da yağan yağmur hava sıcaklığını da önemli derecede düşürdü. Bir gün önce 18 derecelere kadar yükselen ve yazdan kalma bir sıcaklık etkili olurken hafta sonu 14 derece birden düşerek 4 ila 7 derece arasında etkili oldu. Geceden başlayan sağanak yağış gündüz saat 16.00'a kadar devam etti.

Meteorolojinin verilerine göre İstanbul'da yağışların yerini parçalı bulutlu ve güneşli günlere bırakacağı hafta içinde hava sıcaklığın ise 9 ila 13 derece arasında seyredeceği haftaya Cuma gününden itibaren yağışların tekrar devam edeceği kaydedildi.