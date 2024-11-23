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Giriş Tarihi: 23.11.2024 10:11 Son Güncelleme: 23.11.2024 10:17

İstanbul'lular sabaha sağanak yağmurla uyandı: Hava sıcaklığı düştü

İstanbul geceden başlayan lodos’un ardından sabah saatlerine kadar sağnak yağmurun etkisinde kaldı. İstanbullular sabaha sağnak yağmurla uyandı. Hava sıcaklığı 18 dereceden 4 dereceye düştü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’lular sabaha sağanak yağmurla uyandı: Hava sıcaklığı düştü

Meteorolojinin uyarıları sonrası şiddetli lodosun ardından gece saatlerinden itibaren sağanak yağış başladı. Şiddetli yağan yağmur vatandaşları da kuraklığın sona ermesinden dolayı sevindirdi. İstanbul'u etkisi altına alan yağış ve lodosla birlikte cadde ve sokaklarda sular birikintileri oluştu.

İstanbul'da etkili olan lodos ve sağanak yağış nedeniyle boğaza kıyısı bulunan tüm bölgelerde olduğu gibi Üsküdar sahilde de dev dalgalar oluştu.
İstanbul'da yağan yağmur hava sıcaklığını da önemli derecede düşürdü. Bir gün önce 18 derecelere kadar yükselen ve yazdan kalma bir sıcaklık etkili olurken hafta sonu 14 derece birden düşerek 4 ila 7 derece arasında etkili oldu. Geceden başlayan sağanak yağış gündüz saat 16.00'a kadar devam etti.

Meteorolojinin verilerine göre İstanbul'da yağışların yerini parçalı bulutlu ve güneşli günlere bırakacağı hafta içinde hava sıcaklığın ise 9 ila 13 derece arasında seyredeceği haftaya Cuma gününden itibaren yağışların tekrar devam edeceği kaydedildi.

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İstanbul'lular sabaha sağanak yağmurla uyandı: Hava sıcaklığı düştü
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