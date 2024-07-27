İstanbullular yağmurla serinledi

Sıcak ve nemli hava vatandaşları olumsuz etkilerken Meteorolojinin uyarısının ardından kentte iki gündür yağan sağanak yağmurlar sıcaktan bunalan İstanbullulara serin bir nefes aldırdı. Cuma gecesinden bu yana İstanbul'da etkili olan ve Avrupa ile Anadolu yakasında yer yer şiddetini arttıran sağanak yağışlardan dolayı sıcaklıkta 42 derecelerden 25 derecelere kadar düşüş gösterdi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, dükkan tentelerinin altında ve toplu taşıma duraklarında korunmaya çalıştı. Etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle birçok bölgede su birikintileri ve küçük çaplı su baskınları yaşandı. Yollarda su birikintileri oluşurken bazı kişilerin yağışa aldırış etmeden balık tutmaya devam etmesi dikkati çekti. Kısa süreli yağışlardan dolayı trafikte de yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar da meydana geldi.

Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre yağışların İstanbul'da Pazar günü itibariyle düşen hava sıcaklığının 5-6 derece daha yükseleceği ve önümüzdeki haftadan itibaren yağışların tekrar ara ara etkili olacağı kaydedildi.