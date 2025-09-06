İstanbul’lular yağmurla serinledi! Trafik yoğunlaştı maddi hasarlı kazalar meydana geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu. İşe gitmek için evlerinden çıkanlar yağmurdan korunmak için şemsiye kullanırken hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Gece saatlerinden itibaren sabaha kadar devam eden sağnak yağış nedeniyle trafikte de yoğunluk ve maddi hasarlı kazalar yaşandı. Yağışla birlikte sıcak havanın etkisi 30 derecelerden 20 derecelere kadar düştü. Yağışların Pazar günü de devam etmesinin beklendiği kaydedildi. Yetkililer, kent genelinde gün boyu etkili olması ön görülen yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulluları olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.