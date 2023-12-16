İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor! İETT otobüsünü su bastı: O anlar kameralara böyle yansıdı

Metoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için günler öncesinden yağışlı ve fırtınalı bir haftasonu uyarısı yaptımıştı. Ancak alınmayan önlemler nedeniyle İstanbullu yine çileli bir ulaşıma mahkum oldu. Daha önce de defalarca kez arızalarıla gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları, İstanbulluyu yine mağdur etti.