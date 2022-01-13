İstanbulluya dondurucu soğukta ekmek eziyeti

Halk Ekmek üretimini düşüren İBB, İstanbulluyu kuyruğa mahkum ediyor. Dün de Bağcılar’daki Halk Ekmek büfesine ekmek 1.5 saat geç geldi. Kuyruk 100 metreye ulaştı. Vatandaşlar isyan etti
İstanbul'da kış dün itibariyle etkisini iyice gösterdi. Hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düştüğü kentin bazı bölgelerinde kar yağışı gerçekleşti. Üretim, dağıtım noktaları ve sevkiyat sayısını düşüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi ise dondurucu soğukta Halk Ekmek büfeleri önünde vatandaşı kuyruğa mahkum etti.
'KASITLI YAPIYORLAR'
SABAH muhabirleri de Bağcılar Yüzyıl Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki Halk Ekmek büfesine gitti ve vatandaşın çilesine şahit oldu. Saat 14.00'da gelmesi gereken ekmek 1 saat 20 dakika gecikti. Bu sırada ekmek kuyruğu 100 metreye ulaştı. Saat 15.20'yı gösterdiğinde gelen Halk Ekmek aracına tepkiler peş peşe geldi. Vatandaşlar, ekmek kasaları indirilirken alkışlara protesto etti. Çocuklarıyla birlikte ekmek almaya gelen Murat İlker isimli vatandaş tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Bir haftadır bu çileyi özellikle çektiriyorlar. Kar altında milleti bekletiyorlar. Bir tane ekmek satış merkeziin niye 3'e 4'e çıkartmıyorlar. ekmeğin gelişi sürekli gecikiyor. İnsanlar 1.5 saattir soğukta bekliyor. Kadınlar sırada. Evde çocukları onları bekliyor. Günahtır. 1 haftadır böyle, artık kasıtlı yapıldığını düşünüyoruz."