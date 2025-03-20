İstanbul’u sağanak ve dolu vurdu

İstanbul'da Meteoroloji Müdürlüğü tarafından 48 il için yapılan sarı kodlu uyarı etkisini göstermeye devam ediyor. Yazdan kalma sıcak günler geride kalırken üç gün boyunca İstanbul'da sıcaklık 25 derece birden düşerek yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı.

Salı ve Çarşamba günü yüksek kesimlerde kar yağışı ile birlikte vatandaşlar kış mevsimini yaşamaya başladı. Perşembe sabahı saat 10.00 sıralarında yağışla birlikte dolu yağışı da etkili oldu. Araçlar dolu yağışından dolayı araçlarını alt geçitlerde bekletmek zorunda kaldı. Kısa süren dolu yağışı yerini sağanak yağışa bıraktı.

İstanbul'da üç gün boyunca devam eden sağanak yağış ve soğuk hava Cuma günü yerini parçalı bulutlu güneşli havaya bırakacağı ve hava sıcaklığının ise 4 dereceden 11 derecelere kadar yükseleceği kaydedildi.