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Giriş Tarihi: 23.1.2025 12:12 Son Güncelleme: 23.1.2025 12:12

İstanbul'u sis bastı: Sis İstanbul Boğazı'nda ve karada ulaşımı olumsuz etkiledi

İstanbul'un bazı bölgeleri ile Boğaz'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesinin azalması nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’u sis bastı: Sis İstanbul Boğazı’nda ve karada ulaşımı olumsuz etkiledi

İstanbul Boğazı'nda gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi de önemli derecede düşüş gösterdi.

Avrupa yakasından bakıldığında Anadolu yakası sisten dolayı görünmez oldu. Sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi de zaman zaman düşerken boğazda ulaşım olumsuz etkilendi. Sis nedeniyle yerleşim yerlerinde görüş mesafesi azalırken vatandaşlar, yüksek binaları görmekte zorlandı. Sürücüler araçlarıyla trafikte güçlükle ilerledi.

Sis, Haliç ile Galata köprülerinde de etkisini gösterdi. TEM Bahçeşehir-Mahmutbey mevkiinde araçların ilerlemekte zorlanması nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. Anadolu Yakası'nda, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy, Kadıköy ile Kartal'ın yüksek kesimlerinde yer yer sis etkili oldu. İstanbul Boğazı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de görüş mesafesi düştü. Sis farlarını açan araçlar, köprüdeki yoğun trafikte kontrollü ilerledi.

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İstanbul'u sis bastı: Sis İstanbul Boğazı'nda ve karada ulaşımı olumsuz etkiledi
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