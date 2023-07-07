İstanbul’un 4 aylık suyu kaldı

Son yıllarda azalan yağışların ardından barajların da doluluk oranı azaldı. Yüzde 50'nin altında kalan barajlar endişe yaratıyor. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle artan su kullanımının düşürülmesi ve su kullanımında israftan kaçınması uyarıları yapılıyor. İstanbul'daki barajların doluluk oranı 2022'de aynı ay sonunda yüzde 66.53'ken yüzde 42.95'e düşmesiyle son 9 yılın en düşük su seviyesini gördü. Şehirde 4 aylık su kaldı. Ankara'daki barajların aktif doluluk oranı ise yüzde 40.22 oldu. İzmir'in Ürkmez Barajı'nın aktif doluluk oranı 2022'de yüzde 74.50 iken 2023'te yüzde 41.54'e düştü. İzmir'de doluluk oranı en düşük olan baraj ise yüzde 7.83'şe Gördes Barajı oldu. Özellikle büyükşehirlerin barajlarındaki su seviyesinin düşüklüğü endişe uyandırıyor.Türkiye, küresel ölçekte yaşanacak su sıkıntısıyla strateji belgesi ve ulusal eylem planlarıyla mücadele ediyor. Kuraklıktan en çok etkilenen sektör olan tarımda üretimin düşmemesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ulusal Su Verimliliği Seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda "Kentsel Su Kullanım Verimliliği", "Tarımsal Su Kullanım Verimliliği", "Endüstriyel Su Kullanım Verimliliği" ve "Bütün Sektörleri Etkileyen Su Kullanım Verimliliği" olmak üzere 4 ana eksen üzerinden su verimliliği hedefleri, stratejileri ve eylemleri hazırlanıp hayata geçiriliyor. 2023-2033 yılları arasında hayata geçirilecek olan politika ve tedbirler, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm sektör ve paydaşlara su verimliliği konusunda yeni sorumluluklar yükleyecek. 4 temel amaç, 9 ulusal hedef ve 49 öncelikli eylemin yer aldığı belgede kentsel, tarımsal, endüstriyel su kullanım verimliliğinin iyileştirilmesi ve alternatif su kaynaklarının yaygınlaştırılması (kullanılmış suların yeniden kullanımı, gri su kullanımı, yağmur suyu hasadı), su ayak izinin azaltılması, suyun uygun fiyatlandırılması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, işbirliği, eğitim ve farkındalık çalışmaları yer alıyor. Yerel idarelerden vatandaşa, özel sektörden tarımsal su kullanımına kadar sorumlulukların yüklendiği strateji belgesiyle Türkiye'nin su fakiri bir ülke olmasının önüne geçilecek.