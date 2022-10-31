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Giriş Tarihi: 31.10.2022 15:11

İstanbul'un 7 ilçesinde uyuşturucu operasyonu

İstanbul’un yedi ilçesinde yapılan “Dar Alan” uygulamalarında ve düzenlenen operasyonlarda 13 farklı türde toplam 173 kilo 690 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’un 7 ilçesinde uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Şişli İlçeleri'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik "Dar Alan" uygulamaları yaptı. Uygulamalarda ve düzenlenen operasyonlarda 13 farklı türde toplam 173 kilo 690 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin 345 lira nakit para ve 14 bin 79 uyuşturucu hap ele geçirildi. 103 uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'un 7 ilçesinde uyuşturucu operasyonu
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