İstanbul’un 7 ilçesinde uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Şişli İlçeleri'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik "Dar Alan" uygulamaları yaptı. Uygulamalarda ve düzenlenen operasyonlarda 13 farklı türde toplam 173 kilo 690 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin 345 lira nakit para ve 14 bin 79 uyuşturucu hap ele geçirildi. 103 uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.