"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" Bolu Dağı Tüneli kışa hazır

Otoyolun Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasındaki 23 kilometrelik kesiminde, trafik akışının aksamaması için "kar kaplanları" olarak bilinen ekipler tarafından tünelin giriş ve çıkışlarındaki viyadüklerde bulunan ve buzlanma önleyici solüsyon püskürten sistemler hazır hale getirilerek karla mücadelede kullanılmak üzere yaklaşık 100 ton solüsyon ve 5 bin ton tuz depolandı.

Bolu Dağı geçişinde 15 kilometrelik kesime tesis edilen aydınlatma ve sis uyarı sistemleri kontrol edildi, arızalar giderilerek kış koşullarına hazır hale getirildi.

Otoyol kullanıcılarını hava-yol durumu hakkında bilgilendiren ve 14 farklı noktada bulunan Elektronik Bilgi Panolarının da kontrolü yapıldı.

Yoğun kar yağışı esnasında Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinin ulaşıma kapanması durumunda trafiğin Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna, İstanbul istikametinin ulaşıma kapanması durumunda ise trafiğin Abant gişelerinden D-100 kara yoluna verilebilmesi için çalışma yürütüldü.

Tünel giriş-çıkışında ve içerisindeki kameralar, kış mevsimi öncesinde kontrolden geçirildi.

Bölgede kış mevsimi süresince 165 personel, 12 ekipmanlı kamyon, 2 yükleyici, 1 rotatif, 1 kurtarıcı, 1 çekici ve 1 vinçle 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacak.

Ayrıca Bolu Dağı Tüneli, Bolu Dağı Bakım ve İşletme Şefliğince 92 kamerayla izlenecek.