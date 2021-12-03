Haberler Yaşam Haberleri "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" Bolu Dağı Tüneli kışa hazır
Giriş Tarihi: 3.12.2021 11:28

"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" Bolu Dağı Tüneli kışa hazır

AA
İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı Bolu Dağı Tüneli kışa hazır

İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde Karayolları ekipleri, kış mevsimi için hazırlıklarını tamamladı.

Otoyolun Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasındaki 23 kilometrelik kesiminde, trafik akışının aksamaması için "kar kaplanları" olarak bilinen ekipler tarafından tünelin giriş ve çıkışlarındaki viyadüklerde bulunan ve buzlanma önleyici solüsyon püskürten sistemler hazır hale getirilerek karla mücadelede kullanılmak üzere yaklaşık 100 ton solüsyon ve 5 bin ton tuz depolandı.

Bolu Dağı geçişinde 15 kilometrelik kesime tesis edilen aydınlatma ve sis uyarı sistemleri kontrol edildi, arızalar giderilerek kış koşullarına hazır hale getirildi.

Otoyol kullanıcılarını hava-yol durumu hakkında bilgilendiren ve 14 farklı noktada bulunan Elektronik Bilgi Panolarının da kontrolü yapıldı.

Yoğun kar yağışı esnasında Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinin ulaşıma kapanması durumunda trafiğin Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna, İstanbul istikametinin ulaşıma kapanması durumunda ise trafiğin Abant gişelerinden D-100 kara yoluna verilebilmesi için çalışma yürütüldü.

Tünel giriş-çıkışında ve içerisindeki kameralar, kış mevsimi öncesinde kontrolden geçirildi.

Bölgede kış mevsimi süresince 165 personel, 12 ekipmanlı kamyon, 2 yükleyici, 1 rotatif, 1 kurtarıcı, 1 çekici ve 1 vinçle 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacak.

Ayrıca Bolu Dağı Tüneli, Bolu Dağı Bakım ve İşletme Şefliğince 92 kamerayla izlenecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Fedakâr sağlıkçıların zammı 1 Ocak’tan itibaren geçerli
SON DAKİKA | Kira artış oranı Aralık 2021 belli oldu: Kira zam oranı hesaplama nasıl yapılıyor?
CHP'li meclis üyeleri sus pus oldu! Yalova Belediyesi'nde bu kez de şaibeli arsa devri skandalı
Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele dönemi! Stokçuluk yapana 500 bin lira ceza
Son dakika: Hekimlerden sonra sağlık çalışanlarına zam TBMM'nin gündeminde
Araçta saklambaç oyunu! SABAH iddiaların peşine düştü
SON DAKİKA | Enflasyon-kur-faiz sarmalı kırılacak: Yeni Bakan yeni reçete!
Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Abdullah Gül isminde anlaşacaklarını duyuyorum
CHP’li belediyede işçi kıyımı sürüyor! SMS’le 90 işçiyi daha kovdu
Son dakika: Erkan Petekkaya'dan üzen haber! Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" Bolu Dağı Tüneli kışa hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA