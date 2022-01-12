Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 50'yi aştı
Giriş Tarihi: 12.1.2022 13:11

İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 50'yi aştı

AA
İstanbul’un barajlarındaki su seviyesi yüzde 50’yi aştı

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 50,32'ye yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen sonbaharda yüzde 41'e kadar inen barajlardaki su seviyesi, son yağışlarla yeniden yükselişe geçti.

Yağışlarla birlikte dün 47,81 olan barajlardaki su miktarı, bir günde yüzde 2,51 artış gösterdi.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 50,32 olarak ölçüldü.

Su miktarı Pabuçdere'de yüzde 36,77, Kazandere'de yüzde 80,67, Sazlıdere'de yüzde 21,50, Alibey'de yüzde 28,86, Darlık'ta yüzde 47,05, Büyükçekmece'de yüzde 41,66, Terkos'ta yüzde 43,50, Elmalı'da yüzde 68,92, Ömerli'de yüzde 75,11, Istrancalar'da yüzde 97,18 olarak kaydedildi.

2022 yılı Ocak ayında barajlara düşen yağış miktarı da metrekareye 20,36 kilogram olarak ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 437,16 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'da geçen ağustosta 3,4 milyon metreküp seviyesine kadar çıkan günlük su tüketimi ise dün itibarıyla 2 milyon 786 bin metreküp oldu.

Melen ve Yeşilçay'dan ocak ayında şu ana kadar alınan su miktarı ise 12,34 milyon metreküp oldu.

İstanbul'da içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl şu ana kadar şehre verilen toplam su miktarı ise 31,72 milyon metreküp seviyelerinde bulunuyor.

SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranı, 12 Ocak tarihi baz alındığında 2012'de yüzde 62,85, 2013'te yüzde 65,99, 2014'te yüzde 34,53, 2015'te yüzde 76,03, 2016'da yüzde 64,15, 2017'de yüzde 60,87, 2018'de yüzde 66,20, 2019'da yüzde 90,13, 2020'de ise yüzde 52,2, 2021'de ise 22,1 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin ile pozları ilgi odağı oldu!
Fransız askısıyla gülüşünü kaybetti! Genç kızın hayatı karardı
SON DAKİKA | Döviz kurları ve altın için peş peşe yeni adımlar! Merkez Bankası ve Bakanlık duyurdu
SON DAKİKA: TURKOVAC Faz-3 sonuçları canlı yayında açıklandı: Etkinliği en az...
HDP'li Semra Güzel'in sevgilisinin şehit ettiği Mücahid'in babası konuştu: Benim vekilim olamaz
SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Görgü tanıklarından çarpıcı sözler: Beni geçer geçmez...
Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent'i Pep Guardiola anlattı! "Kopyala yapıştır..."
Bağcılar'da halk ekmek servisi gecikti, vatandaş tepki gösterdi! 100 metreden fazla kuyruk oluştu
Fatih Terim'den flaş ayrılık sözleri! "Yarı yolda bırakıldım"
SON DAKİKA HABERİ: HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e geldi
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 50'yi aştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA