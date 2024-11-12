İstanbul’un böcek popülasyonu değişiyor

İlk adımları Darülfünun Fen Şubesi İlm-i Hayvanat Müzesi'ne dayanan İstanbul Üniversitesi Zooloji Koleksiyonu, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan memeli, omurgalı, omurgasız, böcek, kuş ve sürüngenlerin de aralarında bulunduğu 2 binin üzerinde türe ait örneklere ev sahipliği yapıyor. İstanbul Üniversitesi Zooloji Koleksiyonu Sorumlusu, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Fatih Dikmen, İstanbul'un dinamik bir coğrafyada olduğuna, canlı geçişleri açısında önemli bir noktada bulunduğuna ve hızlı şehirleştiğine işaret etti. Dikmen, "Bu açıdan iki yıl önce gördüğümüz bazı böcekleri artık göremeyebiliyoruz. Çünkü o böcek popülasyonları şehirleşme faaliyeti yüzünden artık o bölgede yaşamayabiliyor. 10 yıl önce görmediğimiz böcekleri bir anda görmeye başlıyoruz" dedi. Dikmen son yıllarda Asya kaplan sivrisineğinin İstanbul'da çok fazla görüldüğüne dair şikâyetlerin geldiğini de aktardı.