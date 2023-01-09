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Giriş Tarihi: 9.1.2023 19:13

İstanbul’un çilesi bitmiyor! Asansörler çalışmayınca engelli vatandaşa yol oldular

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı metro, tramvay ve metrobüs duraklarında çalışmayan asansörler, İstanbulluların, özellikle de engelli vatandaşların çilesine çile katıyor.

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İstanbul’un çilesi bitmiyor! Asansörler çalışmayınca engelli vatandaşa yol oldular

İstanbul'da son dönemde çalışan asansörlerin bozulması ve tamir edilmeyerek atıl durumda bırakılmasından kaynaklanan sorunlar büyüyerek devam ediyor.

Metrolarda ve metrobüslerde sık sık yaşanan asansör arızaları İstanbulluları çileden çıkarırken engelli vatandaşların da daha fazla mağdur olmasına sebep oluyor. Çalışmayan yürüyen merdivenlere bir de asansörler eklenince engelli vatandaşlar çaresiz kalıyor. Bu sıkıntılara bir yenisi de dün sabah saatlerinde Mecidiyeköy metrobüs durağında eklendi.

Metrobüs durağından aşağı inmek isteyen tekerlekli sandalyeli engelli bir vatandaş çalışmayan asansörü de kullanamayınca mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşın yardımına duraktaki diğer vatandaşlar koştu. Engelli vatandaş diğer vatandaşların tekerlekli sandalyesinden tutarak yardım etmesi ile merdivenlerden inebildi. Ortaya çıkan kare ise İstanbulluların dramını bir kez daha gözler önüne serdi.

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İstanbul’un çilesi bitmiyor! Asansörler çalışmayınca engelli vatandaşa yol oldular
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