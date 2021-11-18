MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinin hafif sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası yerel olmak üzere hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu