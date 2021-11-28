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Giriş Tarihi: 28.11.2021

İstanbul’un en renkli muhtarı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
İstanbul’un en renkli muhtarı

Bağcılar’da 36 yıl önce muhtara kızıp aday oldu, seçimleri kazandı. Güneşli semti sakinlerinin 83 yaşındaki “Atik Baba”sı her seçimde kazanıp muhtar kalmaya devam etti

Atik Yağmur, tıpkı ilk gün yaptığı gibi her gün güneş doğmadan uykusundan uyanıp takım elbisesini giyiyor ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte muhtarlığın kapısını açıyor. Tam iki saat erken işbaşı yapan 83'lük koca çınar, gününe kulakları okşayan Türk Sanat Müziği ile başlıyor. İlerleyen saatlerle birlikte günlük rutini olarak adeta teftişe çıkıyor, mahallesini köşe bucak yürüyüp yanmayan sokak lambası, bozuk kaldırım var mı yok mu hepsini kontrol ediyor. Günün sonunda "Atik Baba"yı arayan herkesin onu bulabileceği tek yer olan muhtarlığa dönüyor.



Gününün neredeyse tamamını burada geçiren Atik Yağmur'un makamı ise kelimenin tam anlamıyla bir tarih kitabını andırıyor. "Buralar hep tarlaydı" dediği Güneşli Mahallesi'nin her köşesinde tırnağının izi olan Atik Yağmur, bütün hatıralarını makamında toplamış. Duvarlarda bulunan onlarca fotoğraf ve gazete kupürleriyle muhtarlığa gelen herkesi kısa bir zaman yolculuğuna çıkaran Atik muhtar, ilerleyen yaşına rağmen ise muhtarlık görevine yeni hatıralar sığdırmaya devam etmek istiyor. SABAH'a konuşan Atik muhtar, "Nasipse ölene kadar muhtarlık yapmak istiyorum" diyor.



"MUHTARA KIZDIM"
Gümüşhane'deki köyünden 1950'de İstanbul'a gelen ve 15 yıl sonra Güneşli'ye taşınan Atik Yağmur kendisini muhtarlığa götüren hikayesini şöyle anlatıyor: "Güneşli'de hiçbir şey yoktu. muhtarımıza da çok sinirliydim. Ona kızıp seçimlerde aday oldum, seçildim. O günden bugüne hâlâ muhtarlık yapıyorum. Buralar hep tarlaydı, asfalt yoktu, elektrik yoktu, okul yoktu. Güneşli'ye hizmet getirebilmek için İstanbul kazan ben kepçe misali hep çalıştım. Nerede bir bakan var, ben oradaydım. Konuşmadığım, dilekçe vermediğim bakan, vekil yoktu. Güneşli'ye hizmet katabilecek kim varsa korkulu rüyası oldum, peşini hiç bırakmadım. 'Bakanların kâbusu' diye adım çıktı, haberlerim yapıldı" dedi.

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İstanbul’un en renkli muhtarı
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