İstanbul’un en ucuz ekmeği Başakşehir’de

Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerinin uygun fiyata ve hijyenik koşullarda ekmeğe ulaşabilmeleri amacıyla TOKİ Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle "Öğrencinin Emeği, Başakşehirlinin Ekmeği" projesini hayata geçirdi. 250 gram ekmeğin 9 TL'ye satıldığı proje ile İstanbul'un en uygun fiyatlı ekmeği Başakşehirlilerle buluşuyor. Belediye ile okul arasında 1 Ekim 2024 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen projede, günlük 2 bin 500 ekmek büfelere gönderiliyor ve yoğun talep nedeniyle kısa sürede tükeniyor. Vatandaşların sağlıklı ve ekonomik ekmeğe kolay erişimini sağlamak amacıyla başlatılan projenin, gelen yoğun talepler doğrultusunda kapsamının genişletilmesi hedefleniyor.