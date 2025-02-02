İstanbul’un en ünlü pastanesinde müdür skandalı! Hırsızlık yaptı iftira attı!

İstanbul'un en eski ve en ünlü pastaneleri arasında yer alan bir işletmenin Galataport şubesinde müdür olarak çalışan genç kadın iddiaya göre ücreti verilmeyen ürünleri gizlice aldı. Şirket yetkililerinin kamera görüntülerinden durumu saptaması üzerine pastane müdürünün işine son verildi. 45 yaşındaki Semin Ö., işletmeden çıkarken durumu anlatan belgelere imza attı ancak bu durumu hazmedemeyen genç kadın, karşı hamle yaparak söz konusu evraktaki imzanın kendisine ait olmadığını belirtti.

ÜNLÜ PASTANEYİ SAHTECİLİK YAPMAKLA SUÇLADI

Semin Ö., çalıştığı şirketi sahtecilik yapmakla suçlayarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre hakkında şikayette bulunan şirketin delil olarak sunduğu "Savunma Talep Formu"ndaki imza kendisine ait değildi. Semin Ö., şirket yetkilileri Gültekin Ç., Yusuf B. ve İrem Nur İ.'i sahte imza atmakla suçlayarak dava açılmasını ve ceza almalarını talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda gerçek ortaya çıktı.

YANILTMAK İÇİN FARKLI İMZA ATMIŞ

İncelenen evraklardaki imzanın bizzat Semin Ö.'nün elinden çıktığını tespit etti. Dahası, eski çalışanın soruşturma sırasında kasıtlı olarak farklı imzalar attığı ve gerçek imzasını saklamaya çalıştığı belirlendi. Savcılığa bu kez pastane yetkilileri başvuruda bulunarak eski çalışanlarının kendilerine iftira attığını belirterek suç duyurusunda bulundu.

ZİNCİRLEME İFTİRADAN 7 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda eski müdür hakkında 'İftira' suçundan iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede sanığın bilerek ve isteyerek mağdur insanlara suç isnat ettiğini ve adalet mekanizmasını yanıltmaya çalıştığı belirtildi. Sanığın "Zincirleme iftira" suçundan 1 yıl aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Semin Ö., ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.