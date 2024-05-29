İstanbul’un fethinin 571. yıldönümü nedeniyle Fatih Sultan Mehmet dualarla anıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ziyaret etti.

Vali Gül, beraberindekilerle türbede dua ettikten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün büyük fethin yıldönümü. Başta Fatih Sultan Mehmet Han hazretleri olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İstanbul normal bir şehir değil, normal bir fetih değil. Peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olmuş bir şehir, bir ordu ve bir komutan.

Protokolümüzle birlikte türbede dua ettik. Allah bu şehri ilelelbet devletimize milletimize yar etsin. Allah bu şehre hizmet etmeyi nasip etsin. İnşallah bu şehri tıpkı Fatih Sultan Mehmet'in bize emanet ettiği gibi bizler de 300 sene 500 sene sonsuza kadar yeni nesillere emanet ederiz. Bu şehirde aldığımız fetih ruhu, kardeşlik ruhu halen devam ediyor. İnşallah sonsuza kadar da bu kardeşlik ruhu birlikte yaşama kültürü barış içerisinde dostluk içerisinde devam edecek. Ordumuza muzafferiyetler diliyorum."" ifadelerini kullandı.

Bu arada, İstanbul'un fethinin 571. yıldönümü nedeniyle bazı vatandaşların da Fatih Sultan Mehmet'in türbesine girerek dua ettikleri görüldü.