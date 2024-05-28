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Giriş Tarihi: 28.5.2024 14:20 Son Güncelleme: 28.5.2024 14:27

İstanbul’un Fethi’nin 571.yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet Han için dua ve mevlit okutulacak

İstanbul’un Fethi’nin 571’inci yıl dönümü kapsamında Fatih Sultan Mehmet Türbesi’nde dualar edilip Ayasofya Kebir Cami Şerifi’nde mevlit okutulacak.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’un Fethi’nin 571.yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet Han için dua ve mevlit okutulacak

Tüm dünyanın göz bebeği İstanbul'un Peygamberimizin müjdelediği Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'un Fethi'nin 571'inci yıl dönümü kapsamında birçok etkinlik düzenlenecek.

İstanbul'da ilk olarak İstanbul'un fethini gerçekleştiren Saat 09:30'da Fatih Camii'nin avlusundaki Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi ziyareti ve duadan sonra saat 12:30'da Ayasofya Kebir Camii Şerifi'nde Fatih sultan Mehmet ve tüm şehit ve gaziler için mevlit programı gerçekleştirilecek.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katılacağı anma programında başta kutlu komutan Fatih Sultan Mehmet olmak üzere İstanbul'un fethinde tüm şehit olanlar için dua edilip mevlit okutulacak.

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İstanbul’un Fethi’nin 571.yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet Han için dua ve mevlit okutulacak
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