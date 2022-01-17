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Giriş Tarihi: 18.1.2022

İstanbul’un geleceği ipotek altında

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İstanbul’un geleceği ipotek altında
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, finansmanı hazır olmasına rağmen 3. Bölge'ye yapmayı planladıkları metroya onay verilmediğini ileri sürdü. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "Birisi Sayın Başkan'a yasal sınırları aştığı için İBB'yi borçlanamaz hale getirdiğini hatırlatabilir mi lütfen! Kendisi İstanbul'la ilgilenmediği için bilmiyor olabilir" diyerek İmamoğlu'na yanıt verdi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da "İBB'nin borcu 2.5 yılda 41.6 milyar TL oldu. İflasın eşiğindeki CHP'li İBB yönetimi, İstanbul'un geleceğini ipotek altına alıyor" denildi.

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İstanbul’un geleceği ipotek altında
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