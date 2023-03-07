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Giriş Tarihi: 7.3.2023 11:58

İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Trafik kavgası kameralara böyle yansıdı

İstanbul Şişli'de taksi şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada motosikletli taksinin aynasını kırdı. Küfürlerin havada uçuştuğu kavga kameralara saniye saniye yansırken, trafik polisi tarafları güçlükle ayırdı.

İHA
İstanbul’un göbeğinde korku dolu anlar! Trafik kavgası kameralara böyle yansıdı

Olay, dün öğle saatlerinde Şişli Gayrettepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile taksi şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.



TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDI

Bu duruma öfkelenen motosiklet sürücüsü aracından inerek taksi şoförünün bulunduğu aracın aynasını kırdı. Küfürler yağdıran motosikletli araca tekme ve yumruklarla da saldırdı. Şahsı trafik polisi araya girerek sakinleştirmeye çalışarak uzaklaştırdı. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Trafik kavgası kameralara böyle yansıdı
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