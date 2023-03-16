İstanbul’un günlük su ihtiyacının yüzde 70’i Melen’den karşılanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Mart ayı 4'üncü oturumu Fatih Saraçhane'deki başkanlık binasındaki meclis salonunda gerçekleşti.

Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıda gündem dışı konuşmalar gerçekleştirildi. Mecliste, CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ile İYİ Partili Ali Kıdık milletvekili Aday Adayı olmak üzere görevlerinden istifa etti. Ayrıca CHP'li meclis üyesi Nuray Çepni ile AK Partili Meclis Üyesi ve Turizm Komisyonu Başkanı Nurdan Ertuğrul partilerinden milletvekili aday adayı olmak üzere görevlerinden ayrıldı.

Mecliste gündem dışı söz alan Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Sadullah Hasanoğlu, Kahramanmaraş merkez üslü gerçekleşen ve 11 ilin etkilendiği asrın en büyük depremi sonrasında gözlerin çevrildiği İstanbul'daki altyapı ve olası deprem sonrası ile yapılması gerekenler hakkında konuşma yaptı.

'AK PARTİ DOĞALGAZ VE SU ALTYAPISINI DEPREME DAYANIKLI HALE GETİRDİ'

AK Parti yönetimlerinde İstanbul'da yaşanması muhtemel bir depreme yönelik İstanbul'un üst yapısının yanı sıra alt yapısıyla ilgili de çok ciddi çalışmalar yapıldığını aktaran Hasanoğlu, "İstanbul'da yaklaşık 25 bin kilometre doğalgaz, yaklaşık 41 bin kilometre su ve atıksu hattı bulunmaktadır. Doğalgaz hatlarının yaklaşık yüzde 95'i herhangi bir afet ve deprem anında esneme özelliğine sahip polietilen malzemeden seçilmiştir. İGDAŞ ve TÜBİTAK ortak çalışmalarıyla Kuvvetli Yer Hareketi İzleme, Kayıt ve Kumanda Sistemi kurularak, 800'den fazla Kuvvetli Yer Hareketi İzleme Cihazı 2013 yılından itibaren doğalgaz şebekesine monte edilmiştir. 7 gün 24 izleme yapılan SCADA sistemi ve Doğalgaz Şebekesi Deprem Risk Azaltım Sistemi kuruldu. 2018 yılı itibariyle Deprem Erken Uyarı Sistemi kuruldu. 10 istasyondan uydu vasıtasıyla alınan verilen merkezde analiz edilmeye başlandı. Alternatif haberleşme çalışmaları kapsamında hizmet binalarına uydu telefonları yerleştirildi. İGDAŞ 800'den fazla noktadan yer hareketini okuyan, digital bir sistemle analiz edebilen ve her hangi bir deprem ve doğal afet anında saniyeler önce tehlikeyi fark edecek ve gaz akışını kesebilecek sistemle donatıldı" ifadelerini kullandı.

İSKİ, BARAJLARIN ANLIK İZLENEBİLDİĞİ SİSTEMLE DONATILDI

Hasanoğlu İSKİ'nin de özellikle barajların depreme dayanıklılığı, içme suyu temini, atıksu yönetiminin yanı sıra şebekedeki her türlü hareketleri anlık izleyebilen SCADA sistemiyle donatıldığını belirtti. Hasanoğlu, "İstanbul'un 2071 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak Melen Projesi yapıldı" şeklinde konuştu.

'DÜŞÜRÜLEN DEPREM BÜTÇESİ REVİZE EDİLMELİ'

Hasanoğlu yapılması gerekenlerle alakalı ise şu ifadelere yer verdi:

Tabii ki öncelikle riskli tüm yapıların dönüştürülmesinin yanında mevcut içme suyu, atık su, yağmur suyu ve doğalgaz şebekelerinin izlenmesi, kontrol edilmesi ve gerekli noktalarda yenileme ve güçlendirme çalışmalarının yapılması gerekiyor. İstanbul'un altyapı ağının ara sıra veya ihtiyaç durumunda değil süreklilik arz eden şekilde güncellenmesi ve yenilenmesi çok büyük önem taşıyor. Özellikle yağmur suyu ve atıksu hatlarının sadece depreme dayanıklılık adına değil iklim değişikliği ve etkileri de dikkate alınarak gözden geçirilmesi gerekiyor. Hepimizin malumu değişen iklim şartlarından dolayı geçmişte 2 ayda yağan yağmur 2 saatte, 6 ayda yağan yağmur birkaç saatte yağıyor. Dolayısıyla mevcut altyapının iklim değişikliği ve etkileri ile olası muhtemel bir deprem dikkate alınarak detaylı şekilde çalışılmalı ve önceliklendirilerek gerekli müdahaleler zaman kaybetmeden yapılmalıdır. Geride bıraktığımız 4 yılda İBB'nin yüzde 5'lerden yüzde 0,5'lere çekilen deprem bütçesi revize edilerek bir planlama dahilinde ihtiyaç olan seviyeye yükseltilmelidir. Deprem bütçesi çalıştay, toplantı, reklam ve tanıtım için değil, yatırım ve mevcut yapıların güçlendirilmesi için kullanılmalıdır.

'İSTANBUL'UN GÜNLÜK SU İHTİYACININ YÜZDE 70'İ MELEN'DEN KARŞILANIYOR'

İstanbul'un günlük su tüketiminin yüzde 70'inin Melen'den karşılandığını aktaran Hasanoğlu, "İSKİ'nin günlük su tüketim verilerine bakınca geçmiş yıllarda İstanbul'da günlük kullanılan suyun ortalama yüzde 50-55'i Melen sisteminden temin edilirken, bu yıl kurak bir mevsim yaşadığımız son günlerde İSKİ günlük su tüketiminin yüzde 70'ini Melen sisteminden temin etmektedir" diye konuştu.

KAMU BİNLARININ YÜZDE 90 YENİLENDİ

İstanbul'da kamu binalarının da AK Parti döneminde yüzde 90'ın üzerinde yenilendiğini kaydeden Hasanoğlu, "695 bin bağımsız bölümün yenilenmiş olması, 93 bin bağımsız bölümün inşaatının devam ediyor olması, doğalgaz şebekesindeki risk azaltım ve deprem erken uyarı sistemi ile donatılması hep geleceğin İstanbul'u için atılan büyük adımlardır. İstanbul'umuzun yarınlarında eyvah dememek için İstanbul Büyükşehir Belediyemiz dün olduğu gibi bugün de çok çalışmalı, bütçesini, imkanları ve zamanı eser ve hizmete dönüştürmeye gayret etmelidir" dedi.