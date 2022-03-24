İstanbul’un havaları ısındı, trafik çileye dönüştü

İstanbul'da yağmurlu ve karlı havanın sona ermesi ve havaların güneşli geçmesi nedeniyle vatandaşlar araçlarıyla yola çıktılar. Olumsuz hava şartlarında trafik oranı yüzde 30-40 lara kadar düşerken yağışların sona ermesi ile birlikte trafik yine eski günlerine döndü. Okulların açık olması ve insanların sıcak ve güneşli havayı görünce özel araçlarıyla yola çıkması nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde İstanbul trafiği yine rekoru zorlamaya başladı.

Yaklaşık 20 bin kadar servisin ve çocuklarını özel araçlarıyla okula bırakan velilerin oluşturduğu araç yoğunluğu özellikle İstanbul trafiğinin sabahları ve akşam saatlerinde yoğunlaşmasına yol açtı.

Yağmurla birlikte TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunda ve ana ile ara artellerde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle yoğunluk yüzde 74'lere yükselip İstanbul'un yolları adeta kırmızıya dönüştü. Vatandaşlar yoğun trafik nedeniyle saatlerce direksiyen başında evlerine ulaşmaya çalıştı.