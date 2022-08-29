İstanbul’un hayalet gemisi sualtından görüntülendi

Su altında geminin içerisinde bulunan birçok eşya denize dağılmış bir durumda. Dalış yaptığım sırada bunların hepsini görüntüledim. Su altı dron ile de çekilen görüntülerde gördüğünüz gibi içeride birçok eşya etrafa saçılmış. En önemli sorun etrafa saçılan bu atıklardır. Su altı görüntülerinde en çok kameralarımıza takılan gemilerin yanaşması için yerleştirilen lastikler oldu. Denizin kirlenmesinde çok büyük bir faktör. Lastiklerin ve o denize dökülen atıkların temizlenmesi gerekiyor. Yatak, mangal, lastik ve pet şişelerini su altında görmek mümkün" dedi.