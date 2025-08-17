İstanbul’un huzuru için gece gündüz denetim: Onlarca kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Beyoğlu'nda Sıraselviler Caddesi ve Taksim Meydanı'nda saat 20.00 itibarıyla başlayan denetimlerde durdurulan araçlar detaylıca aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi. Öte yandan durdurulan araçlarda polis köpeği ile arama gerçekleştirildi. Denetimler gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

YÜZLERCE NOKTADA İSTANBUL DENETLENDİ

Denetimin ilk aşaması 211 noktada bin 351 Personel, 1 Polis helikopteri, 5 Deniz Limanı Şube Botu Katılımıyla 20.00-22.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması şeklinde yapıldı. İkinci aşamada ise bin 285 personelin katılımı ile 22.00-23.59 saatleri arasında umuma açık yerlere yönelik uygulama ile sona erdi.

363 BİN KİŞİ SORGULANDI

Bu kapsamda 363 bin 382 Şahsın GBT Sorgulaması yapıldı. Çeşitli Suçlardan Aranan 210 Şahıs ile yoklama kaçağı 154 kişi gözaltına alındı. 16 Adet Ruhsatsız Tabanca, 3 Adet tüfek, 5 Adet Kurusıkı Tabanca ve 86 fişek ele geçirildi. Bin 713 Gram uyuşturucu madde, 84 Adet uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen bin 455 lira, 500 dolar ele geçirildi.

1 MİLYON 227 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Ayrıca denetimlerde 42 Şahsa idari işlem uygulanırken, 26 Yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı. 609 Umuma açık yer denetlenirken ikisine işlem yapıldı. Denetimde 46 928 Araç ve 3 bin 627 motosiklet kontrol edildi Bu denetimlerde bin 617 Araç ve motosiklet ile 68 sürücüye işlem yapıldı. 15 Araç trafikten men edildi ve toplamda 1 milyon 453 bin 227 lira trafik cezası kesildi.