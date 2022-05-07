İstanbul’un huzuru için “Huzur İstanbul” denetimi

Uygulamada 868 umuma açık yer denetlenirken 3 iş yeri hakkında idari işlem yapılarak 17 bin 220 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 24 bin 573 araç ve 1090 motosiklet kontrol edildi, 893 araç ve motosiklet ile 49 sürücüye işlem yapıldı, 12 araç trafikten men edilerek 225 bin 984 lira para cezası uygulandı. Uygulamada, yakalanan 112 düzensiz göçmen de sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.