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Giriş Tarihi: 29.12.2022 22:56

İstanbul'un iki ilçesinde huzur denetimi

Beyoğlu ve Maltepe'de, 'Yeditepe Huzur' denetimi gerçekleştirildi. Ekipler tarafından durdurulan araçlar ve sürücüler arandı. Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Denetimler kent genelinde yılbaşına kadar devam edecek.

DHA
İstanbul’un iki ilçesinde huzur denetimi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 20.00 ile 22.00 saatleri arasında, 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı. Beyoğlu Taksim Meydanı'nda ve Maltepe Gülsuyu Köprüsü'nde yapılan denetimlere, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri katıldı.

DENETİMLER YILBAŞINA KADAR DEVAM EDECEK

Denetimde, araçları tek tek durduran ekipler, sürücülere ehliyet, ruhsat ve GBT sorgulaması yaptı. Narkotik köpeği ile araçları arayan asayiş ekipleri, sürücü ve yolcuların üst aramasını yaptı. Denetimler kent genelinde yılbaşına kadar devam edecek.

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İstanbul'un iki ilçesinde huzur denetimi
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