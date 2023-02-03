İstanbul’un iki yakasındaki iki derede kirlilik alarmı

Pendik'te bulunan Kemiklidere'de suyun belirli noktalarda gri renkte aktığı, dere çevresine atık ve çöplerin bulunduğu görüldü. Çevre sakinleri, etrafa kötü koku yayan dereden rahatsız olduklarını belirtti. Çevresinde sanayi alanları, liman, alışveriş merkezleri, apartmanlar ve sitelerin de bulunduğu derenin bir bölümü de Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yakınından geçiyor. Belirli noktaları sığ halde ve çamurlu görünüme sahip olan dere, Güzelyalı Mahallesi yakınında Marmara Denizi ile birleşiyor. Benzer bir durum ise, Başakşehir sınırlarından, Bakırköy'e kadar uzanan ve Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama deresinde gözlemlendi. Balçık benzeri birikimler oluşan derenin bazı noktalarında, martı ve güvercin gibi canlıların da bulunduğu görüldü. Derenin özellikle, Halkalı'daki tarihi Papaz Köprüsü tarafında bulunan bölümünde çamurlu ve mavi-gri renkli suyun birbirine karıştığı nokta göze çarptı. İSKİ'nin derenin Halkalı-Bağcılar bölümünde ıslah ve düzenleme çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

KANALİZASYON KOKUSUNA BENZER BİR KOKU OLUŞUYOR

Kemiklidere yakınında yaşadığını belirten Ali Çam, "Daha önce çalışmalar yapılmış, ıslah olmuş bir dere fakat kokuyor, özellikle denize yakın bölümlerde yürüdüğünüz zaman koku artıyor. Derenin bazı noktalarında yağmur sonrasında yarım metreye yakın birikintiler, çamur ve kalıntılar oluşuyor. Kanalizasyon kokusuna benzer bir koku oluşuyor. Artık birileri bir şey mi bırakıyor, atık mı atılıyor, bilemiyorum. Renginin değiştiği noktayı biliyorum, lağım kokusu ve görünümü var aynı zamanda orası denize döküldüğü yer" dedi.

Bölgeye yakın bir noktada yaşadığını ifade eden başka bir kişi ise, "Buranın biraz yukarısında oturuyorum, kötü koku bizi rahatsız ediyor. Bu dere yapılacaktı fakat söylenilen gibi olmadı. Hatta bu derede kayıklar, tesisler de olacaktı, olmadı" diye konuştu.

İBB'den alınan bilgiye göre Kemiklidere'de havzasında son çalışmaların 2022 yılının Temmuz ayında gerçekleştirildiği; dere yakınındaki atık ve çöplerin toplanıldığı, su içindeki çamur ve kirlilik oluşan noktaların temizlendiği belirtildi.