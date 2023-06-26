İstanbul’un ilk ve tek hafız LGS şampiyonu

İstanbuL Başakşehir'de Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Saliha İbrahimoğlu, 2023 LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan aldı. 7'nci sınıfta hafız olan Saliha, İstanbul'un hem hafız hem LGS şampiyonu olan ilk ve tek öğrencisi olarak tarihe geçti. SABAH'a konuşan Saliha İbrahimoğlu, "LGS'ye hazırlanma sürecinde tüm arkadaşlarım gibi ben de elimden geldiği kadar çalıştım. Kitap okumayı oldum olası severdim ve bu süreçte de bu alışkanlığımın bana oldukça faydalı olduğunu söyleyebilirim. Hafızlık yapmamın hafızamı geliştirdiğini düşünüyorum. Hafızlık, sabır ve istikrar gibi sınava hazırlanırken ihtiyacım olacak özellikleri kazanmamı sağladı" diye konuştu.