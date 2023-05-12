İstanbul’un incisine ziyaretçi akını... Kız Kulesi kuyruğu

Yapılan ışık ve lazer gösterisiyle açılan Kız Kulesi'ni gezmek Mayıs sonuna kadar ücretsiz hale getirildi. Bunu fırsat bilen İstanbullular ve turistler tarihi Kız Kulesi'ne akın etti.

Sabah 09.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek olan Kız Kulesi için Salacak sahili ve Galataport'tan tekneler kalktı.

İlk günden Kız Kulesi'ne gitmek için vatandaşlar uzun kuyruk oluştururken teknelerin biri gitti biri geldi. Ziyaretler sırasında vatandaşlara ücretsiz olarak çay, kahve ve dondurma ikram edildi.

Yaklaşık 2 bin 400 yıllık bir tarihi olan İstanbul'un simgelerinden Kız Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan restorasyon sonrasında yeniden ziyarete açıldı. Yapılan ışık ve lazer gösterisiyle açılan Kız Kulesi'ni gezmek Mayıs sonuna kadar ücretsiz hale getirildi.

Bunu fırsat bilen İstanbullular ve turistler tarihi Kız Kulesi'ne akın etti. Sabah 09.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek olan Kız Kulesi için Salacak sahili ve Galataport'tan tekneler kalktı.

İlk günden Kız Kulesi'ne gitmek için vatandaşlar uzun kuyruk oluştururken teknelerin biri gitti biri geldi. Ziyaretler sırasında vatandaşlara ücretsiz olarak çay, kahve ve dondurma ikram edildi.

ASKERE GİTMEDEN GÖRMEK İSTEDİ

Arkadaşıyla birlikte Kız Kulesi'ni gezen Furkan Sarı, "Haziran'da askere gideceğim. Şuanda İstanbul'u turluyorum. Şansıma Kız Kulesi açıldı. Dün akşam haberlerde görünce gelmek istedim. Gayet güzel olmuş" dedi. Kız Kulesi'ni görmek için Sakarya'dan gelen Gonca Özkan, "Restorasyonu çok güzel olmuş. Kız kardeşimle birlikte geziyoruz" diye konuştu.

AİLESİYLE GEZMEYE GELDİLER

Ailesiyle Bolu'dan İstanbul'a gelen ve Kız Kulesi'nin açıldığını öğrenince gezmek istediklerini belirten Bünyamin Ayvaz, "İşlerimiz için Bolu'dan İstanbul'a gelmiştik. Ancak önceliğimiz burayı gezmek oldu.

Çok güzel olmuş. Yapanların, emeği geçenlerin ellerine sağlık" diye konuştu. Kız Kulesi'ni gezen inşaat mühendisi Zeki İslamoğlu, "Genel anlamda çok güzel. Ben inşaat mühendisiyim. O gözle de inceliyorum. Önceki restoran halini de biliyorum. O zamana göre daha iyi. Deniz feneri yapıyla daha uyumlu olabilirdi" dedi.

"HERKESE GÖRMELERİNİ TAVSİYE EDERİM"

Oğlu ile birlikte Kız Kulesi'ni ziyaret eden Emine Yücel, "15 yıldır İstanbul'da yaşıyorum ancak ilk defa Kız Kulesi'ne geliyorum. Çok mutlu oldum. Beğendim. Ücretsiz olması da ayrıca güzel olmuş" ifadelerini kullandı.

Ailesiyle birlikte tarihi Kız Kulesi'ni gezen İhsan Tanin, "Üsküdar'da yaşayan biriyim. Kız Kulesi'ndeki çalışma çok başarılı olmuş.

Mayıs sonuna kadar ücretsiz olmasını değerlendirmek istedik. Ben beğendim. Herkese de gelip görmelerini tavsiye ederim" diye konuştu.