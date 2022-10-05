İstanbul’un Kurtuluşu resmi tatil mi, okullar tatil mi? 6 Ekim 2022 Yarın İstanbul’un kurtuluşunda okul var mı, yok mu?

6 EKİM 2022 RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR TATİL OLACAK MI?

6 Ekim 2022 resmi tatil değildir. Resmi tatil olmadığı için okullarda da tatil olmayacaktır. Konu hakkında daha önceki yıllarda yapılan açıklamada "6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili olarak okullarımızın tatil olup olmadığı hakkında tereddüde düşüldüğü görülmüştür. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu ile ilgili planlanan törenler icra edilmekle birlikte aynı gün tüm okullarımız eğitim öğretime devam edecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

İSTANBUL'UN İŞGALİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdi. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü.