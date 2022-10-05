Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi, okullar tatil mi? 6 Ekim 2022 Yarın İstanbul'un kurtuluşunda okul var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 5.10.2022 14:16

İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi, okullar tatil mi? 6 Ekim 2022 Yarın İstanbul'un kurtuluşunda okul var mı, yok mu?

İstanbul'da 4 yıldan uzun süren düşman işgali 6 Ekim 1923 tarihinde son buldu. Şehrin özgürlüğüne kavuştuğu bu tarih, yıldönümünde aynı coşkuyla kutlanıyor. Yalnızca İstanbul'un değil, bu vatanın bağımsızlığının nişanesi olan bu tarihin gelmesiyle beraber “İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi, okullar tatil mi?” soruları yanıt aramaya başladı. Pek çok vatandaş resmi tatil takviminde bu tarihin de yer alıp almadığı konusunda detayları merak ediyor. Peki, 6 Ekim 2022 İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi, okullar tatil mi? İşte tüm detaylar.

İstanbul’un Kurtuluşu resmi tatil mi, okullar tatil mi? 6 Ekim 2022 Yarın İstanbul’un kurtuluşunda okul var mı, yok mu?

İstanbul'un Kurtuluşu bu yıl da megakentte çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu anlamlı ve önemli günde İstanbul'da okula gidecek olan öğrenciler ile velileri merak içerisinde Bugün (6 Ekim) İstanbul'da okullar tatil mi? ve İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi? şeklindeki sorulara yoğun olarak yanıt arıyor. İşte İstanbul'un Kurtuluşu hakkında detaylar ve resmi tatil olup olmadığının yanıtı.

6 EKİM 2022 RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR TATİL OLACAK MI?

6 Ekim 2022 resmi tatil değildir. Resmi tatil olmadığı için okullarda da tatil olmayacaktır. Konu hakkında daha önceki yıllarda yapılan açıklamada "6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili olarak okullarımızın tatil olup olmadığı hakkında tereddüde düşüldüğü görülmüştür. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu ile ilgili planlanan törenler icra edilmekle birlikte aynı gün tüm okullarımız eğitim öğretime devam edecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

İSTANBUL'UN İŞGALİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdi. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü.

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU

24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, 23 Ağustos 1923'ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti.

6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.

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İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi, okullar tatil mi? 6 Ekim 2022 Yarın İstanbul'un kurtuluşunda okul var mı, yok mu?
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