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Giriş Tarihi: 7.10.2021

İstanbul’un kurtuluşu törenlerle kutlandı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
İstanbul’un kurtuluşu törenlerle kutlandı
İstanbul'un 6 Ekim 1923'te düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünde Taksim Meydanı ve Edirnekapı Şehitliği'nde anma törenleri düzenlendi. Taksim Meydanı'ndaki törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni katıldı. Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla son buldu. Edirnekapı'daki törende ise kurtuluş için şehre ilk giren ve orduya komutanlık yapan Şükrü Naili Paşa, şehitlikteki kabri başında anıldı.
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İstanbul’un kurtuluşu törenlerle kutlandı
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