İstanbul’un kurtuluşu törenlerle kutlandı

İstanbul
'un 6 Ekim 1923'te düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünde Taksim Meydanı
ve Edirnekapı Şehitliği'nde anma törenleri düzenlendi. Taksim Meydanı'ndaki törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu
ve 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni katıldı. Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla son buldu. Edirnekapı'daki törende ise kurtuluş için şehre ilk giren ve orduya komutanlık yapan Şükrü Naili Paşa, şehitlikteki kabri başında anıldı.